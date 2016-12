M-Platform Group M baut eine neue Super-Unit

Als Group M 2015 seine Unit Connect startete , waren die Erwartungen überschwänglich. Die Plattform sollte für alles stehen, was modernes Media-Management heute ausmacht, und den kompletten Bereich von "Biddable Media" unter ihrem Dach vereinen: Search, Mobile, Programmatic. Die Agentur Quisma erhielt den stolzen Zusatz "Part of Group M Connect". Damit ist es vorbei, Connect wird eingestampft. Dafür kommt jetzt M-Platform, und da ist alles noch ein bisschen größer und gewaltiger. Alles, was irgendwie mit Big Data zu tun hat, soll hier zentralisiert werden.