Lukas Lindemann Rosinski Tobias Feige verstärkt kreatives Führungsteam

Tobias Feige kommt neu bei LLR an Bord

Lukas Lindemann Rosinski (LLR) hat sich zum Jahresbeginn kreative Verstärkung ins Haus geholt: Tobias Feige, der zuletzt als Freelancer arbeitete, bildet mit Berater Thorben Weide das Management-Team für die Kunden Mercedes-Benz Vans und DA Direkt und soll zudem das Neugeschäft vorantreiben.

Der 37-Jährige hat vor seiner Zeit als Freiberufler unter anderem für Daimler HR global, Mercedes-Benz und Smart gearbeitet - und bringt daher die von LLR gesuchte Erfahrung mit Marken aus dem Daimler-Konzern mit. Zu Weides Stationen zählen BBDO, Jung von Matt, DDB und TBWA, wo er auch Kunden wie Volkswagen, IWC Schaffhausen und Vodafone betreute."Vor über einem Jahr haben wir die alte hierarchische Organisationsstruktur durch ein mitarbeiterzentriertes, agiles System abgelöst. Das macht uns nicht nur schneller und besser, sondern ist auch attraktiv für Talente, die sonst das freie Arbeiten bevorzugen. Mit Tobias stimmte die Chemie von Anfang an, wir sind froh ihn nun dauerhaft an Bord zu haben", sagt, Geschäftsführer Beratung bei LLR.Die Hamburger Agentur ist bereits seit 2008 internationale Leadagentur von Mercedes-Benz Vans und konnte ihren größten Etat Ende 2015 erfolgreich verteidigen . Derzeit arbeitet man an der weltweiten Einführungskampagne des neuen Pick-ups der Marke. tt