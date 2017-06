Löwen, Rankings, Award-Debatte Die große Bilanz zu den Cannes Lions 2017

Bei den Cannes Lions 2017 haben sich die deutschen Teilnehmer nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Von ihren 1974 Einsendungen konnten sie gerade mal 2,27 Prozent in einen Löwen umwandeln. Insgesamt haben die deutschen Agenturen dieses Jahr rund 1,07 Millionen Euro nur für die Einsendungen investiert. Herausgekommen sind 45 Löwen. Das heißt: Für einen Löwen mussten sie knapp 24.000 Euro hinblättern. Rein statistisch betrachtet sind das 28 Prozent mehr als im Vorjahr, als es 64 Löwen für Deutschland gab .

Trotz eines leichten Einsenderückgangs von rund 4,5 Prozent auf 41170 Einsendungen wurden noch einmal mehr Löwen vergeben als im Vorjahr. 1471 um genau zu sein. Knapp 3,6 Prozent aller Einsendungen erhielten also Edelmetall.

Cannes Lions 2017 - die besten Nationen

Die Gewinner der Cannes Lions 2017*

Einsender Kunde Arbeit Kategorie --------------- Gold (4x) DDB Group Verein für Berliner Stadtmission Words of Welcom Design Grey Terre des Femmes Open Your Eyes Health & Wellness Heimat Legacy Berlin Art beats hate Design Scholz & Friends Der Tagesspiegel Trump Outdoor --------------- Silber (12x) DDB Group Volkswagen Paper Clip / Coin Print & Publishing DDB Group Deutsche Telekom The Magic Advent Calendar Radio Deutsche Telekom, Saatchi & Saatchi Deutsche Telekom Sea Hero Quest Media (2x) Elastique Mitsubishi Electric Europe Threebots - The World of Mitsubishi Electric Design GGH Mullen Lowe Ikea Austria Documents Radio Grabarz & Partner Volkswagen Lachende Pferde Film (2x) Ogilvy Germany Amnesty International Explosion / Soldiers Print & Publishing Philipp und Keuntje Rimowa Rimowa Electronic Tag Mobile Scholz & Friends Montblanc Discover the Magic of Craft Digital Craft Scholz & Friends Der Tagesspiegel Refugees / Soccer / Trump Outdoor, Print & Publishing Serviceplan Dot Dot. The First Braille Smartwatch Design --------------- Bronze (27x) Antoni Mercedes-Benz Grow Up Entertainment DDB Group Verein für Berliner Stadtmission Words of Welcom Design DDB Group Volkswagen Paper Clip / Coin Print & Publishing DDB Group Volkswagen Ava / Felix Print & Publishing DDB Group Global 2000 Guillotine / Electric Chair Print & Publishing Grabarz & Partner Ikea Pax it Cyber Grabarz & Partner Volkswagen Cologne / Berlin / Hamburg Radio (2x) Grabarz & Partner Burger King Mahnschafts-Whopper PR Grabarz & Partner Volkswagen Lachende Pferde Film Craft Grey Germany Terre des Femmes Open Your Eyes Design (2x), Health & Wellness, Print & Publishing Hamburg Marketin,g, Jung von Matt Hamburg Marketing The Elbphilharmonie Grand Opening PR Heimat Legacy Berlin Art beats hate Design (2x), Entertainment Heimat Swisscom Snowdrawings Digital Craft Leo’s Thjnk Tank McDonald’s Drink / Joke / Whale Outdoor Loved Ali Getränke Ali Cola. The Cola in Skin Colors Design Ogilvy Germany Amnesty International Child / Explosion / Soldiers Outdoor Ogilvy Germany Coca-Cola Snapskate Media Philipp und Keuntje Rimowa Rimowa Electronic Tag Cyber, Mobile Scholz & Friends Montblanc Discover the Magic of Craft Digital Craft Thjnk Ikea Clothes Basket / Raincape / Parashute Outdoor

Cannes Lions 2017 - die erfolgreichsten deutschen Teilnehmer

Rang Agentur Löwen Punkte** 1 DDB 7 27 2 Grabarz & Partner 7 25 2 Scholz & Friends 5 25 4 Grey Germany 5 19 4 Heimat 5 19 6 Philipp und Keuntje 3 11 6 Ogilvy 3 11 8 Mediacom 2 10 9 Thjnk 3 9 10 Elastique 1 5 10 Serviceplan 1 5 10 GGH Mullen Lowe 1 5 13 Jung von Matt 1 3 13 Leo Burnett 1 3 13 Antoni 1 3

Quelle: Quelle: Cannes Lions / eigene Berechnung / **ohne Shortlist, berechnet nach offizieller Cannes-Punktewertung



„Die Karrieren der meisten exzellenten Kreativen basieren auf Award-Erfolgen. Wir würden ihnen einen Teil ihrer Vita stehlen, wenn wir nicht mehr bei Award Shows mitmachen würden.“ Colleen DeCourcy Teilen

Die mit Abstand erfolgreichste Nation sind die USA: 429 Löwen gehen in die Vereinigten Staaten. Auf den Rängen folgen Großbritannien (131), Australien (113), Brasilien (99) und Frankreich (88). Deutschland liegt mit seinen 45 Löwen auf Platz 6 im Nationenranking.Insgesamt hat das Festival dieses Jahr nur durch Einsendungen rund 23 Millionen Euro eingenommen. Kein Wunder, dass viele Agenturchefs die hohen Kosten für die Teilnahme an Award Shows beklagen . Nachdem Publicis-CEOangekündigt hat, ein Jahr nicht mehr an entsprechenden Branchenveranstaltungen teilzunehmen , wurde rund um die Croisette viel über das Thema diskutiert.Die Kreativen stehen dem Thema ambivalent gegenüber. Einerseits räumen sie ein, dass die Lions den Bogen mit ihrer Geldgier überspannen. Andererseits seien Kreativpreise vor allem für jüngere Mitarbeiter nach wie vor eine wichtige Motivation.Aus genau diesem Grund hatseine Pläne für eine ebenfalls geplante Award-Pause wieder über Bord geworfen. Das inhabergeführte Netzwerk hatte laut einem Bericht von „Adweek“ bereits vor anderthalb Jahren entsprechende Überlegungen angestellt. Allerdings haben die Mitarbeiter gegen diese Entscheidung aufbegehrt. „Die Karrieren der meisten exzellenten Kreativen basieren auf Award-Erfolgen. Wir würden ihnen einen Teil ihrer Vita stehlen, wenn wir nicht mehr bei Award Shows mitmachen würden“, sagt, CCO von Wieden + Kennedy.Ihre Agentur schneidet dieses Jahr als zweitbeste inhabergeführte Agentur bei dem Wettbewerb ab. Der 1. Platz geht anin New York, der Gründerzugleich den Lebenswerk-Preis „Lion of St. Mark“ entgegennehmen durfte. Die weiteren Sonderpreise gehen an folgende Unternehmen:BBDO Worldwide, gefolgt von Ogilvy & Mather und McCann WorldgroupClemenger BBDO in Melbourne, gefolgt von Almap BBDO in Sao Paulo und McCann in New YorkWPP, gefolgt von Omnicom und InterpublicMJZ, gefolgt von Smuggler und The Mill