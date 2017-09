LifeChangingPlaces Lufthansa und Kolle Rebbe entführen an Orte, die Leben verändern

Lufthansa und Kolle Rebbe starten eine groß angelegte Content-Kampagne in den Digitalkanälen: Unter dem Motto #LifeChangingPlaces will die Airline Menschen ansprechen, die ihrem Leben Abwechslung geben wollen und sie zum Reisen inspirieren. Dazu entführt die Marke an insgesamt drei Sehnsuchtsorte und erzählt davon, wie sie das Leben dreier Menschen verändert haben.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen die Lofoten in Nordnorwegen, Mexiko City und Makuleke in Afrika. Kolle Rebbe und Lufthansa begleiten dabei unter anderem den Extrem-Fotografen Chris Burkard, der eine Sinnkrise bekam und im Fotografieren von Eiswasser-Surfern eine neue Passion fand. Zudem porträtiert das Unternehmen die einstige Berliner TV-Redakteurin Gesa Neitzel, die heute Rangerin im afrikanischen Busch ist, sowie Thomasina Miers, die ihren Job als Buchhalterin aufgab und Restaurantbesitzerin wurde. Die ungewöhnlichen Geschichten der Protagonisten hat die Produktionsfirma(Regie:) in starken Bildern eingefangen. Die Clips sind ab dieser Woche in den digitalen und Social-Media-Kanälen der Lufthansa zu sehen."Auf jeder Reise gibt es Plätze, die einem im Kopf bleiben. Auf manchen Reisen gibt es so magische Orte, die etwas im Kopf bewirken. Wir erzählen Geschichten von Menschen, die auf einer Reise etwas erlebt haben, das ihr Leben verändert hat. Und unterstützen so andere dabei, ihre Entdeckerlust wiederzufinden", erklärt, Leiterin Lufthansa Marketing-Kommunikation, die Intention des Auftritts.Im Zuge der Kampagne hat zudem erstmals die neue Lufthansa-Dialogagentur DDB Germany eine Website für die Fluggesellschaft entwickelt: Auf lh.com/places können sich die Nutzer durch die Langfassungen der Videos und einer Social Wall mit Posts und Kommentaren zu den #LifeChangingPlaces inspirieren lassen. Zudem gibt es ein "Life Changing Game", mit dem User ihren persönlichen Sehnsuchtsort ermitteln und anschließend in Social Media teilen können sowie ein Gewinnspiel, mit dem man eine Reise gewinnen kann.Die Social-Media-Agenturhat außerdem eigenen Content für Facebook und Instagram produziert, der die Kurzfilme ergänzen soll. Die Inhalte werden von Mitte September bis Anfang November auf den Kanälen ausgespielt. Mit den verschiedenen Storys, Bildern und Posts in den sozialen Netzwerken soll laut Lufthansa die Experimentierfreudigkeit, Reise- und Abenteuerlust der User geweckt werden. Im Oktober wird das gesamte Lufthansa Magazin unter dem Motto #LifeChangingPlaces stehen, verantwortlich dafür ist. Für die ganzheitliche Mediaplanung istverantwortlich. tt