Lidl DDB macht die Werbung für die Modekollektion von Heidi Klum

Heidi Klum präsentiert die neue Modekollektion von Lidl Foto: Lidl

Der heutige Donnerstag ist für die beiden deutschen Discounter Aldi und Lidl ein wichtiger Tag: Aldi Süd stellt am Abend im Kölner E-Werk seine neue Modekollektion bei einem Musikevent mit US-Sängerin Anastacia vor. Quasi zeitgleich präsentiert Wettbewerber Lidl seine Modelinie mit Heidi Klum bei der New Yorker Fashion Week - nicht zuletzt, um die Expansion des Unternehmens in den US-Markt zu promoten.