Landesmarketingkampagne So bunt feiert A&B One die Vielfalt Mecklenburg-Vorpommerns

So bunt feiert A&B One die Vielfalt Mecklenburg-Vorpommerns

WA&B One und A&B One Digital verantworten weiterhin "MV tut gut."

A&B One und A&B One Digital haben den Zuschlag für die Fortsetzung der Landesmarketingkampagne "MV tut gut." erhalten. Die Schwesterfirmen haben sich bei einer europaweiten Ausschreibung gegen die Konkurrenz durchsetzen können. Damit baut Mecklenburg-Vorpommern weiterhin auf die Unterstützung aus Frankfurt.

MV-Imagefilm from A&B One Kommunikationsagentur on Vimeo.

undentwickeln damit weiterhin die Kampagne, die sie seit 2013 begleiten. Bei der Ausschreibung ergatterten die Agenturen beide Lose "Leistung zur strategischen Beratung" sowie "Operative Kampagnenarbeit". „Wir freuen uns über den Zuschlag. In den kommenden Jahren wollen wir weiter konsequent sowohl die natürlichen Vorzüge als auch die wirtschaftliche Stärke des Landes hervorheben und so Mecklenburg-Vorpommern als ‚Land zum Leben.‘ etablieren“, kommentiert, geschäftsführender Gesellschafter von A&B One, die weitere Zusammenarbeit., Leiter des, ergänzt: „Mit neuen Ideen und viel Leidenschaft für unser Land haben A&B One und A&B One Digital überzeugt.“ Weiterhin wolle man damit werben, dass Mecklenburg-Vorpommern attraktiv und vielfältig sei: „Ob Arbeiten, Studieren, Forschen, Investieren oder Genießen – das Leben in MV ist attraktiv für jede Generation“, so Kranz weiter. Im Imagefilm werden bunte Szenen aus dem Leben der Bürger Meck-Pomms gezeigt. Dabei wird vor allem die Lebensfreude, die Nähe zur Natur und das kulturelle Angebot des Bundeslandes in den Vordergrund gerückt.

MV-Spot "Brötchen holen" from A&B One Kommunikationsagentur on Vimeo.

Neben der Landesmarketingkampagne realisieren A&B One und A&B One Digital zudem die Hochschulkampagne "Studieren mit Meerwert - Studieren in MV". Bei beiden Projekten verantworten die Frankfurter Agenturen die Werbung, Presse- und Medienarbeit, Medialeistungen sowie die Kommunikation auf Online- und Social-Media-Kanälen. Zuletzt warb ein Imagefilm für das Bundesland im Nordosten Deutschlands: "Land zum Leben" soll die vielen Facetten von Meck-Pomm in den Vordergrund rücken. kn