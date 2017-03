"Läuft" So umgarnt Scholz & Friends Business-Kunden für Vodafone

Bei seinen TV-Kampagnen arbeitete Vodafone zuletzt in der Regel mit Jung von Matt zusammen. Jetzt darf auch Scholz & Friends mal wieder sein Bewegtbild-Können unter Beweis stellen. Heute fällt der Startschuss für eine breit angelegte Kampagne, die neben TV-Spots auch Print und Online-Maßnahmen beinhaltet. Was den Auftritt besonders macht, ist die Zielgruppe.

Vodafone Werbung 2017 One Net Business - Läuft

Diesmal stehen Business-Kunden im Fokus (Bild: Vodafone)

Während sich Vodafone mit den von Jung von Matt kreierten Spots traditionell an die breite Masse der Endverbraucher richtet, spricht der Düsseldorfer Telekommunikations-Riese diesmal kleine und mittelständische Unternehmen, Geschäftsführer und IT-Entscheider an. Damit ist die Kampagne dem Geschäftskundensegnment zuzuordnen, das Scholz & Friends seit einigen Jahren betreut.Im Mittelpunkt der Kampagne steht das Vodafone-Angebot "One Net Business". Mit diesem Mix aus virtueller Telefonanlage und Kommunikationsplattform sollen Unternehmer schneller, einfacher und produktiver arbeiten können, so das Versprechen des Konzerns. Auf den Punkt gebracht wird dieses Versprechen von einem Ausspruch, der - "Stromberg" sei Dank - in Deutschland zum geflügelten Wort geworden ist und sich im Businessjargon inzwischen fest etabliert hat. "Läuft", sagen die Protagonisten in dem Commercial gleich mehrfach - und zwar immer dann, wenn sie ihrem Vorgesetzten auf Nachfrage mitteilen können, dass sie auch technisch anspruchsvolle Projekte wie eben die Videokonferenz mit Mannheim und Prag oder die Präsentation von unterwegs problemlos schultern.Die Düsseldorfer Mediaagentur MEC schaltet den von Czar Film Hamburg unter der Regie von Johannes Schröder produzierten 35-Sekünder ab sofort auf den Privatsendern RTL, Pro Sieben, Sat 1, Vox, n-tv, N24 und DMAX. Flankiert wird die TV-Kampagne von Print- und Online-Werbung. Die Anzeigen und Online-Formate sind ab dem 20. März zu sehen und werden bis Mitte April geschaltet. mas