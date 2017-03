L'Oréal Track gewinnt CRM-Etat des Kosmetikherstellers

L'Oréal vergibt CRM-Etat an Track. Foto: L'Oréal

L'Oréal Deutschland will künftig personalisierter und digitaler mit seinen Kunden kommunizieren und holt zur Unterstützung des Customer Relationship Managements (CRM) die Agentur Track an Bord. Der Hamburger Dienstleister setzte sich in einem Pitch um den CRM-Etat des FMCG-Herstellers durch und soll von nun an die globale Omni-Channel-Kundenvision der L'Oréal-Gruppe umsetzen.