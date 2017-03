LA Red Sven Springer und Jan Hellberg leiten das Berliner Büro

Sven Springer (l.) und Jan Hellberg steigen bei LA Red auf Foto: LA Red

Die Digitalagentur LA Red mit Stammsitz in Hamburg beruft eine neue Führung für ihr Berliner Büro. Ab sofort stehen Client Service Director Sven Springer und Creative Director Jan Hellberg an der Spitze der Spree-Niederlassung. Sie folgen auf Felix Koch, der in die Geschäftsführung aufsteigt und standortübergreifende Aufgaben übernimmt.