Krieger des Lichts Fischer-Appelt übernimmt Nürnberger Designagentur

Marco Schnös, Inhaber von Die Krieger des Lichts, und Agenturchef Bernhard Fischer-Appelt (r.) Foto: Fischer-Appelt

Fischer-Appelt investiert in das Thema Digital-Design: Die Agenturgruppe beteiligt sich mehrheitlich an der in Nürnberg beheimateten Designagentur Die Krieger des Lichts. Wie groß der Anteil ist, den Fischer-Appelt übernimmt, wird nicht mitgeteilt. Auch über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.