Kreativwettbewerb Spotlight Festival bringt neue Kategorie Digitale Innovation an den Start

Spotlight Festival bringt neue Kategorie Digitale Innovation an den Start

Das Spotlight Festival findet vom 4. bis 6. Mai 2017 in Stuttgart statt

Im kommenden Jahr feiert das Spotlight Festival sein 20-jähriges Jubiläum. Dazu wartet der Kreativwettbewerb für Bewegtbildkommunikation mit einer neuen Sparte für Digitale Innovation auf. Die Kategorie soll dabei für sämtliche innovativen Anwendungsformen digitaler Medien und/oder Technik im Bereich Bewegtbildkommunikation stehen.

Das Spotlight Festival findet vom 4. bis 6. Mai zeitgleich mit dem Internationalen Trickfilmfestival (ITFS) und in Kooperation mit dem Animated Com Award in Stuttgart statt. Alle Informationen zur Einreichung von Wettbewerbsbeiträgen und zur Anmeldung gibt es auf der Spotlight-Website . hor