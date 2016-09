Kreativwettbewerb Epica lädt zur Kreativkonferenz nach Amsterdam / Countdown für die Ausschreibung

Nach Berlin finden die Epica Awards dieses Jahr in Amsterdam statt Foto: Epica

Der Kreativwettbewerb Epica feiert Mitte November seinen 30. Geburtstag in Amsterdam. Wie in bereits in den vergangenen Jahren bildet die Creative Circle Conference das Highlight der mehrtägigen Veranstaltung. In diesen Jahr steht die Konferenz unter dem Motto "From Advertising to Artvertising".