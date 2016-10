Kreativradar Ogilvy und Heimat klettern nach oben

Mit der Verleihung der Clio Awards am 28. September ist die zweite Hälfte der Award-Saison 2016 eröffnet. Während die Top 3 mit Jung von Matt, Serviceplan und BBDO unverändert bleibt, können sich Ogilvy und Heimat in dem Live-Ranking, mit dem HORIZONT Online die kreative Performance der deutschen Agenturen kontinuierlich unter die Lupe nimmt, nach vorne schieben.

Ogilvy rückt nach der hervorragenden Bilanz von 9 Clio-Trophäen von Platz 5 auf Platz 4 vor. Auch für das Agenturgespann Heimat/TBWA geht es bergauf: Das Duo schafft den Einzug in die Top 5. Das Nachsehen hat die Networkagentur DDB, die zwei Plätze zurückfällt - von Rang 4 auf Rang 6.

Die kreativsten Agenturen Deutschlands

Rang Punkte 1 Jung von Matt 1468 Jung von Matt, Hamburg 920 Jung von Matt, Berlin 60 2 Serviceplan-Gruppe 1316 Serviceplan Berlin/Hamburg/München (inkl. SP Health & Life) 1140 plan.net, Berlin/Hamburg/München 172 Saint Elmo’s, München 4 3 BBDO Germany 880 BBDO, Berlin 676 BBDO, Düsseldorf 196 Interone, Hamburg/München 8 4 Ogilvy Germany 700 Ogilvy, Frankfurt 368 Ogilvy, Berlin 288 Ogilvy, Düsseldorf 44 5 Heimat/TBWA, Berlin/Düsseldorf 660 Heimat, Berlin 304 TBWA, Düsseldorf 8 6 DDB Germany 580 DDB, Düsseldorf/Hamburg 176 DDB, Berlin 392 Heye, München 12 7 Grabarz & Partner, Hamburg 528 8 Kolle Rebbe, Hamburg 524 9 Scholz & Friends Deutschland 424 Scholz & Friends, Berlin 408 Scholz & Friends, Hamburg 16 10 Oliver Voss Werbeagentur, Hamburg 276 10 Thjnk-Gruppe 276 Thjnk, Hamburg 144 Loved, Hamburg 60 Thjnk, Berlin 48 Leo’s Thjnk Tank 24 12 Leo Burnett Germany 260 Leo Burnett, Frankfurt/Berlin 236 Leo’s Thjnk Tank 24 13 Atelier Markgraph, Frankfurt 176 14 Schmidhuber, München 144 15 Publicis Pixelpark, Berlin/Hamburg/Frankfurt 140 16 Philipp und Keuntje, Hamburg 132 17 Mutabor Design, Hamburg 120 18 Römer Wildberger, Berlin 108 19 Cheil Germany, Frankfurt 100 20 Grey Germany, Berlin/Düsseldorf (inkl. KW 43) 84 21 Atelier Brückner, Stuttgart 72 21 Demodern, Köln/Hamburg 72 21 Scholz & Volkmer, Wiesbaden/Berlin 72 24 Jangled Nerves, Stuttgart 68 25 Sapient Nitro, Düsseldorf / Frankfurt / München 64 26 Überground, Hamburg 60 27 Rocket & Wink, Hamburg 48 27 Plantage / Aperto 48 Plantage, Berlin 48 27 Tisch 13, München 48 27 Onliveline, Düsseldorf/Köln 48 31 Milla & Partner, Stuttgart 36 31 Avantgarde, München 36 31 Studio Mennecke, Köln 36 31 Strichpunkt Design, Stuttgart 36 35 Razorfish, Frankfurt/Berlin 32 35 Geometry Global, Düsseldorf 32 35 VCCP, Berlin 32 38 KMS Blackspace / KMS Team, München 24 38 Leagas Delaney, Hamburg 24 38 Ad Quarter, Hamburg 24 38 Mookwe, Hamburg 24 38 GUD. Grüner und Deutscher, Berlin 24 38 Designbureau KM7, Frankfurt 24 38 Lambie-Nairn, München 24 38 Studio Oeding, Hamburg 24 38 Eins:33, München 24 38 Studio Orel, Stuttgart 24 38 Filmhaus, Berlin 24 49 C3, Berlin 20 49 Deepblue Networks, Hamburg 20 51 Make Relations, Frankfurt 16 51 Universal McCann, Frankfurt 16 51 Vice Germany, Berlin 16 54 Henne Ordnung, Frankfurt 12 54 Kemmler Kemmler, Berlin 12 54 Triad, Berlin 12 54 Pure Perfection, Wiesbaden 12 54 Pfadfinderei, Berlin 12 54 The Constitute, Berlin 12 54 Studio F, Berlin 12 54 Eat, Sleep & Design, Berlin 12 54 Schipper Company, Hamburg 12 54 Vizeum, Hamburg 12 54 Flok Design, Berlin 12 54 Studio Yukiko, Berlin 12 66 Fork Unstable Media, Hamburg 8 66 MEC, Düsseldorf 8 66 The Soulcage Department, Bremen 8 66 Aixsponza, München 8 66 Crossmedia, Düsseldorf 8 66 Fischer Appelt, Hamburg 8 66 Mediacom, Düsseldorf 8 66 Cloud Nine, Köln 8 66 Crowdmedia, Hamburg 8

Quelle: HORIZONT / Stand 04.10.2016

undhaben die Plätze getauscht, liegen aber nach wie vor sehr eng beieinander undschafft den Sprung in die Top 10. In den kommenden Wochen geht es spannend weiter - die Ergebnisse der London International und Eurobest Awards bringen in der Regel noch einmal tüchtig Bewegung in die Rangliste. bu