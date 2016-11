Kreativlegende ADC-Ehrenmitglied Othmar Severin ist tot

Kreative Instanz mit Sinn für Humor: das langjährige ADC-Oberhaupt Othmar "Otti" Severin war prägend für den Kreativclub Foto: Hans-Juergen Baue

Der langjährige ADC-Präsident Othmar Severin, von Weggefährten und ADC-Mitgliedern liebevoll "Otti" genannt, ist am 14. November verstorben. In einer Traueranzeige in der heutigen Ausgabe der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" nehmen seine Angehörigen Abschied von ihm. Severin verstarb im Alter von 84 Jahren.