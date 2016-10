Kreativclubs ADC und One Club werden eins

ADC und The One Club machen gemeinsame Sache Foto: Screenshot adcglobal.com

In den USA bahnt sich der Merger der zwei größten Kreativclubs an: die beiden Non-Profit-Organisationen The One Club und Art Directors Club (ADC) werden gemeinsam zum One Club for Creativity und damit zur weltweit größten Vereinigung von Kreativen.