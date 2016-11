Kreativ-Community Facebook launcht Creative Hub weltweit

Link Posts, Lead Ads, Canvas-Ads: Die Zahl der verschiedenen Werbeformate bei Facebook hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Mitte des Jahres stellte das Unternehmen mit dem Creative Hub daher ein Tool vor, das Agenturen dabei helfen soll, bessere Werbeanzeigen zu erstellen. Nun launcht Facebook die Plattform weltweit.



mit über 30 Kreativagenturen getestet. Nun geht das Tool weltweit an den Start.

Mobil-Werbung ist ja nach wie vor ein Versprechen auf die Zukunft: Die Nutzer sind schon dort, die Werbegelder ziehen nach - an wirklich gut gemachter Werbung für Smartphones mangelt es allerdings noch deutlich. Facebook, das im Wesentlichen von mobilen Anzeigenschaltungen seiner Kunden lebt, hat ein vitales Interesse daran, für bessere Mobil-Anzeigen zu sorgen. Ein Mittel dafür soll der im Juni im Rahmen der Cannes Lions erstmals vorgestellte Creative Hub sein.Laut Facebook handelt es sich dabei um eine Seite, auf der sich Marketer und Werbungtreibende von gut gemachten Facebook-Ads inspirieren lassen können. Außerdem können sie dort testweise Anzeigen erstellen, die Darstellung im mobilen News Feed simulieren und ihre Mock-ups mit der Community teilen. Im Fokus stehen dabei Anzeigen für Mobilgeräte, da die Mehrzahl der Nutzer Facebook auf dem Smartphone oder Tablet nutzt.Nach der Vorstellung wurde der Creative Hub laut Facebook"Mobiles Marketing entwickelt sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit weiter und passt sich an. Die kreative Community verändert sich und will Plattformen wie Facebook und Instagram verstehen, damit sie Werbetreibenden dabei helfen kann, sich mit den Menschen zu verbinden", sagt, Creative Agency Partner DACH bei Facebook. "Mit dem Creative Hub bieten wir der kreativen Community einen Ort, an dem sie experimentieren und von anderen lernen kann. Gleichzeitig hilft der Creative Hub dabei, Ideen auf Mobilgeräten umzusetzen und mit anderen zu teilen." ire