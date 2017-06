Kreation des Monats Umstrittener Arag-Spot hängt die Konkurrenz ab / Startschuss für Juni-Voting

In den sozialen Netzwerken wurde Arag für seinen neuen Werbespot teilweise. Grund: In dem von Fluent kreierten Commercial sind Elemente des Haka-Kriegstanzes des neuseeländischen Maori-Volks zu sehen. Damit begehe der Versicherungskonzern einen "respektlosen Kulturraub", hieß es auf Facebook, Youtube und Twitter. Die Nutzer von HORIZONT Online sehen das mehrheitlich völlig anders. Beim Leser-Votingkam im Mai keine Kampagne besser an.