Kreation des Monats Real hängt Grüne und FDP ab / Oktober-Voting gestartet

Die skurrile Real-Kampagne hat die HORIZONT-Online-Leser überzeugt Foto: Real

Die große Frage bei der Kreation des Monats im September war, welche Partei mit ihrem Spot zur Bundestagswahl bei der Gunst der HORIZONT-Online-Leser am höchsten steht. Die Antwort: Die Grünen ünd die FDP haben am besten performt - doch an der Spitze steht die Supermarktkette Real.