Kreation des Monats Düsterer Anti-Brumm-Spot gewinnt klar / September-Voting gestartet

Während auf die "Danke Million"-Kampagne von Tipp 24 33,2 Prozent aller Votes entfallen, liegt die witzige Fluege.de-Kampagne von Jung von Matt mit 18,8 Prozent schon ein gutes Stück dahinter. Noch größer ist der Rückstand des Viert- und Fünftplatzierten: Die neue-Kampagne "Be You" von Snook kommt nur noch auf 4,2 Prozent der Stimmen, Heimat mit der Neuauflage des-Auftritts "Sorry" gar nur auf 0,8 Prozent. Die rote Laterne hat im Augustinne. Die Kampagne von Deepblue Networks kommt nur auf drei Stimmen (0,1 Prozent).Auch im September darf wieder gevotet werden. In diesem Monat stehen bei der Kreation des Monats vor allem die Werbespots von(Agentur: Jung von Matt),(KNSK),(Ziemlich beste Antworten) und(Heimat) zur Bundestagswahl im Fokus. Außerdem stehen im September zur Wahl:(DCMN),(Ogilvy & Mather),(Thjnk),(Oliver Schrott Kommunikation),(Heimat) und(Jung von Matt). Wir wünschen viel Spaß beim Abstimmen! tt