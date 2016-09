Kolle Rebbe Wie die Lufthansa die "schwarze Witwe" zähmt

In Lufthansas neuem Spot löst die Landung von CEO Wilson im Unternehmen Alarm aus Foto: Lufthansa

Kann man als Carrier für die Qualität seiner Flüge werben, indem man während des TV-Spots fast komplett am Boden bleibt? In der neuen globalen Kampagne der Leadagentur Kolle Rebbe will die Lufthansa nun den Beweis antreten, dass das problemlos möglich ist.