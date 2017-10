Kolle Rebbe So innovativ wirbt Lufthansa in deutschen Fußgängerzonen

So innovativ wirbt Lufthansa in deutschen Fußgängerzonen

Die Lufthansa will Deutschlands Fußgängerzonen erobern: Gemeinsam mit Leadagentur Kolle Rebbe hat die Airline ein datengetriebenes Werbemittel entwickelt, auf dem für Fernreiseziele getrommelt wird. Der Clou: Die digitalen OOH-Screens zeigen dem Betrachter den Weg und die Reisezeit bis zum persönlichen Traumziel.

Lufthansa - Datengetriebene OOH-Screens

Dabei nutzen Kunde und Agentur gemeinsam mit Außenwerber Wall Decaux eine Vielzahl von Datenquellen, um die Betrachter mit konkreten und gezielten Reiseangeboten abzuholen. So zeigen die Screens den exakten Weg und die genaue Reisezeit von Standort bis hin zum Reiseziel. Dazu werden Standortkoordinaten der Displays, Echtzeitdaten von dem Carsharing-Anbieter Car2Go und Kartendaten von Google Maps verarbeitet. Die Flugzeit und der Reiseplan werden genauso in Echtzeit aus den Lufthansa-Datenbanken abgefragt wie der tatsächliche Preis des angebotenen Fluges."Für uns ist dies ein bedeutender Schritt dahin, digitale Kommunikation auch in die reale Welt zu übersetzen", sagt, Leiterin Marketingkommunikation bei der Lufthansa., Bodenleiter Kreation bei Kolle Rebbe ergänzt: "Das Konzept ermöglicht uns, auf nationaler und internationaler Ebene die nächsten Schritte hinsichtlich datengetriebener Kreation zu gehen."Bei der Lufthansa zeichnen neben Struve(Vice President Marketing) sowie(Teamleiterin Werbung) verantwortlich. Bei Kolle Rebe sind neben Bodenleiter Heinz,(CD),(Kreation Art),(Kreation Text),(Senior Web Development) und(Senior Beratung) an der Entwicklung des Auftritts beteiligt. tt