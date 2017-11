"Kleingeistig", "weltfremd", "nicht radikal genug" Das sagen deutsche Werber zur Cannes Lions Reform

Die französische Werbeholding Publicis gratulierte als erstes zur Cannes Reform. Sie habe fleißig daran mitgewirkt und werde deshalb auch nach Beendigung der Award-Pause wieder aktiv beim weltweit größten Kreativfestival mitwirken. Das werde wie bereits angekündigt allerdings erst 2019 der Fall sein. Nicht alle in der Branche teilen die Begeisterung von Publicis. Gerade hierzulande herrscht bei vielen Skepsis, ob sich tatsächlich maßgeblich etwas verändert wird. HORIZONT Online hat sich in der Branche umgehört und einige Statements eingesammelt.

Die Reform war abzusehen, doch ist sie kosmetischer Natur. Sie kann leider nicht darüber hinwegtäuschen, dass in unserer Industrie einiges im Argen liegt.Cannes war ja schon immer der Ballermann der Werbeindustrie. Daran werden auch diese Reformen nichts ändern.2018 wird sowieso ein Jahr der Veränderung sein, was derartige Wettbewerbe betrifft. Die Kritik hat die Organisatoren zum Kniefall gezwungen. Eine der Selbstkritik fähige Organisation hätte diese Schritte selber in die Wege geleitet. Ohne diese Entwicklung hätten wir 2018 wohl noch ein paar Kategorien mehr bekommen.Sozialkampagnen gehören in eine eigene Kategorie. Endlich. Ich würde aber noch weiter gehen wollen: sie sollten für keinerlei Ranking relevant sein. Der Begriff „sozial“ täuscht leider nur unschwer darüber hinweg, dass hier mit massivem Eigennutz gewerkelt wird. Eine Schaltung reicht, das war’s. Erzieltes Spendenvolumen und Einsendegebühren der Agenturen zu Wettbewerben stehen in einem kranken Missverhältnis.Der Mythos Cannes ist in den letzten Jahren stetig gesunken, es gibt einen Haufen Wettbewerbe, die ich für das Selbstverständnis der Branche gesünder und in der Beurteilung von Arbeiten angemessener halte. Weniger überhitzt und neurotisch.Es ist die richtige Richtung, aber leider noch lange nicht konsequent genug. Es fühlt sich an, als ob nur drübergespachtelt wird, statt mal richtig zu entrosten.Nein, dafür ist es nicht radikal genug. Es bleibt das wichtigste Werbefestival, aber andere Awards sind mittlerweile als Kreativfestivals viel wichtiger (z.B. DA&D, One-Show). Alleine das Auswahlverfahren der Juries ist ein immer geldgetriebeneres Verfahren.Die freien Tickets für Junioren. Allerdings nur für Agenturen, die 15 Arbeiten eingereicht haben. Man riecht leider immer noch, woher da der Wind weht. Mit der freudvollen Unterstützung purer Kreativität hat das leider mal gar nichts zu tun. Kleingeistig für so ein reiches Festival.Es bleibt seit 22 Jahren meine größte Hassliebe in meinem geliebten Beruf.Ich glaube, dass nicht nur Cannes, sondern mittlerweile fast alle Award Shows (siehe Andy Awards und das Wegfallen aller Kategorien) verstanden haben, dass sie radikal umschwenken müssen, um die Glaubwürdigkeit von Awards und Award Shows wieder herzustellen.Vor diesem Hintergrund freut es mich, dass unsere Haltung und unsere Kritik gehört finden. Es ist ein erster Schritt und ich hoffe, dass mehr und mehr Schritte folgen. Auch das Eliminieren von Kreativ-Rankings. Endgültig und für immer.Cannes ist endlich aufgewacht. Die Zeit der Gier, der Platinum Pässe ist hoffentlich vorbei. Es ist wieder möglich, junge Kreative mitzunehmen, Speaker werden nach Leistung und nicht nach Lobby rekrutiert. Und die endlose Ausdehnung mit Subfestivals wie Health oder Innovation hat auch ein Ende. Ich hoffe, die Hotel-Mafia in Cannes kommt auch zu Bewusstsein und der Dosenbierpreis an der Croisette sinkt unter 10 Euro.Wenig! „Drastisch“ sieht anders aus. 120 Unterkategorien streichen reicht bei weitem nicht. Bei aktuell über 700 Subkategorien (inklusive Health, Pharma, Entertainment & Innovation) ist die Streichung von 120 Subkategorien nicht viel mehr als Kosmetik, der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Und zu glauben, dass ein paar Eintrittskarten für Junioren die einreichenden Agenturen frohlocken lässt, ist schon etwas weltfremd – zumal alleine die Einreichungskosten für (mindestens) 15 Entries durchaus schon ein nennenswerter finanzieller Posten sind.Nein. Auf keinen Fall. Das sind nur ein paar Stellschrauben. Das haben die Andy’s in den letzten Tagen schon etwas konsequenter angegangen. Da wird eine Arbeit einmal eingereicht und dann Kategorie-übergreifend bewertet. Das hat wenig mit Geldmacherei zu tun und mehr mit der Qualität der Beurteilung.Sicherlich wird auf die Kritik reagiert, allerdings auch nicht weitreichender gedacht und umgesetzt. Da würde noch mehr gehen. Aber man geht eben nur soweit wie man meint, gehen zu müssen. Nicht, dass das wirtschaftliche Fundament noch ins Wackeln gerät.Die separate Beurteilung von Social Kampagnen. Das ist schon lange ein Diskussionspunkt. Ich bin gespannt, wie die Trennschärfe zu CSR formuliert wird.Es gibt andere Award Shows, die auf Grund unserer Positionierung spannender sind. Die Webbys zum Beispiel.Das wird sich zeigen.Wir leben in inflationären Zeiten. Die meisten Kreativwettbewerbe haben sich, um Monetarisierung ihres Geschäftsmodells bemüht, über die Jahre in ein ziemlich wahnsinniges und unförmiges Ding verwandelt. Die Reform des bedeutendsten Kreativwettbewerbs der Welt ist deshalb von größter und absolut richtungsweisender Bedeutung. Überzeugt haben mich vor allem Klarheit und Fokus der Maßnahmen.Cannes Löwen sind, trotz aller Bemühungen der anderen Shows, immer noch die härteste Währung in Sachen Kreativität. Ein Cannes-Löwe bleibt. Und strahlt weit über den Tag der Preisverleihung hinaus.Eigentlich ist die Farbe eines Löwen egal. Das neue Punktesystem schafft allerdings eine neue, erfreulich klare Skalierung, die massiv Auswirkung auf Rankings zeigen wird. Am meisten überzeugt mich allerdings die konsequente Separierung von Social Cases - bereits bei der Jurierung. Das verschiebt eine wichtige Achse - und schärft wieder den Blick für die eigentliche Kategorie. Apropos: die neuen Kategorien sind endlich zeitgemäß, die 5-Tage-Woche gibt Cannes wieder die Würde zurück. 2018 cannes kommen.