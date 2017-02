"Klar für unser Land" Saint Elmo's gestaltet neuen Kommunikationsauftritt der CSU

Noch ist unklar, mit welchen Kampagnen die großen Parteien in den Bundestagswahlkampf 2018 ziehen. Bei der CSU wird jetzt immerhin das Gestaltungskonzept für die Wahlkampf-Kommunikation sichtbar: Die Christsozialen treten mit dem Claim "Klar für unser Land" und einem neuen Key Visual an.

Bundestagswahl 2017 und die Landtagswahl 2018 im vergangenen Sommer gesichert. Einer Mitteilung der Agentur zufolge wird Saint Elmo's auch Aufgaben im Rahmen des Bundestagswahlkampf übernehmen. ire

Blau wie der Himmel über Bayern, eine Sonne, die in das Bild hineinscheint, dazu die altbekannten Elemente Löwe und Raute: Das Logo der CSU kommt ohne viele Schnörkel aus und soll in Verbindung mit dem Claim Authentizität und Nähe ausdrücken. In der gesamten Wahlkampf-Kommunikation der Partei soll das Logo als Teil der zentralen Aussagen auftauchen. Zu sehen war das Design bereits Anfang November 2016 beim Parteitag der CSU in München.Verantwortlich für die Entwicklung des Gestaltungskonzepts ist das Münchner Büro der Agentur. Die Serviceplan-Tochter hatte sich den Etat der CSU für die