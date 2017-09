"Keine Obergrenze für Oberweite" Jung von Matt/Neckar und Mey nehmen Parteien-Phrasen aufs Korn

Der Bundestagswahlkampf biegt endgültig auf die Zielgerade ein - und die meisten sind froh, wenn das Wahlergebnis in zehn Tagen dann endlich feststeht. Jung von Matt/Neckar und die Dessousmarke Mey unternehmen jetzt etwas gegen das inzwischen ermüdende Wahlkampf-Geplänkel - und wandeln in vier neuen Anzeigenmotiven humorvoll bekannte Phrasen von Parteien auf die Schippe.

Mey: Die Motive von Jung von Matt/Neckar

"Absolute Mehrheit im Dekolleté", "Keine Obergrenze für Oberweite" oder "Unser Spitzenkandidat für Deutschland: Mey Dessous" - mit augenzwinkernden Werbesprüchen wie diesen und den bekannten Motiven von Models in Damenwäsche leistet Mey seinen Beitrag zur bevorstehenden Bundestagswahl am 24. September. Die Motive sind in den Social-Media-Kanälen des Unternehmens zu sehen.Das Kreativduo Jung von Matt/Neckar und Mey ist bekannt dafür, politische und gesellschaftliche Themen in der Markenkommunikation aufzugreifen. Erst kürzlich bezog man mit einer Kampagne Stellung zum Klimawandel . Seit über 20 Jahren arbeiten Kunde und Agentur zusammen. tt