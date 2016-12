KeinGeldFürRechts Initiator Gerald Hensel verlässt Scholz & Friends

Beleidigungen, Drohanrufe und massenhaft schlechte Facebook-Bewertungen. Sogar Kunden wurden aufgefordert, die Zusammenarbeit mit der Agentur zu beenden.



Jetzt dürfte sich die Situation bei Scholz & Friends wahrscheinlich wieder etwas entspannen. "Ich habe meine Kündigung bereits eingereicht", erklärt Hensel gegenüber HORIZONT Online. Als Grund nennt er nicht etwa eine fehlende Rückendeckung seines Arbeitgebers, der sich in Person von Geschäftsführer Stefan Wegner gestern erstmals zum Thema geäußert hatte. Ganz im Gegenteil: "Mehr Rückendeckung als ich sie von Scholz & Friends erhalten habe, gibt es nicht", sagt Hensel.Über seine weiteren beruflichen Pläne ist sich Hensel noch nicht im Klaren. "Ich werde jetzt erst mal chillen", sagt Hensel. Danach will er ein neues berufliches Feld finden, in dem er sich gesellschaftspolitisch engagieren kann. Aus seiner Sicht gibt es viel zu tun: "Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass wir ein ernsthaftes Problem haben." Ob das dann auch etwas mit Werbung zu tun hat, ist nicht unwahrscheinlich. mas