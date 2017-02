Kazim Akboga "Is' mir egal"-Rapper ist tot

Mit dem satirischen Rap-Video "Is' mir egal" für die Kampagne der Berliner Verkehrsbetriebe BVG erlangte er bundesweite Berühmtheit, nun ist Kazim Akboga im Alter von 34 Jahren gestorben. Das hat sein Management auf der Facebook-Seite des Künstlers bestätigt.

BVG "Is mir egal" (feat. Kazim Akboga)

Demnach sei Akboga bereits vergangene Woche gestorben. "Das Management bittet auch im Namen seiner Familie, dies hier auf Facebook mit dem gebührenden Respekt zu behandeln." Offensichtlich hatte dies nicht jeder beherzigt: Einige Kommentare seien bereits gelöscht worden, heißt es in dem Posting weiter. Gegenüber der "Bild" erklärte Akbogas Managerin May-Brit Stabel: "Er hatte in letzter Zeit psychische Probleme und war deswegen auch in Behandlung im Krankenhaus. Mehr möchte ich dazu nicht sagen."Die BVG-Kampagne "Weil wir dich lieben" erfreut sich deutschlandweit großer Beliebtheit. Die Berliner münzten mit der Kampagne negative Kommentare über ihren Service in eine positive Botschaft um. Dafür griff die BVG auf Akoboga und dessen Viralhit "Is' mir egal" zurück, mit dem der türkischstämmige Comedian 2015 an der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" teilgenommen und mehrere Millionen Klicks auf Youtube erzielt hatte. Konzipiert wurde die Ende 2015 erschienene Neuauflage des Rap-Videos von. Im Jahr darauf versuchte es Akboga erneut bei "DSDS" - wieder ohne Erfolg. ire