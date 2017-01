Kartendienst B-Reel wird globale Leadagentur von Here

Der Kartendienst Here hat seinen internationalen Werbeetat an B-Reel in Berlin vergeben

Prestigeträchtiger Erfolg für B-Reel in Berlin: Das deutsche Büro der schwedischen Kreativagentur hat sich in einem mehrstufigen Pitch um den erstmals ausgeschriebenen internationalen Leadetat von Here, dem Kartendienst von Audi, BMW und Daimler, durchgesetzt. Jetzt soll B-Reel die Marke, deren Karten laut Unternehmensangaben in 80 Prozent aller Autos mit eingebautem Navigationssystem genutzt werden, bekannt machen.

CES 2017: Journey to new dimensions with HERE



Bild: Here Mehr zum Thema Here Intel steigt bei Kartendienst von Daimler, BMW und Audi ein

Einen ersten gemeinsamen Auftritt von B-Reel und Here gab es bereits: Anfang des Jahres setzte die Agentur die Messepräsenz des cloudbasierten Dienstes auf der CES in Las Vegas um (siehe Video). Künftig soll B-Reel Here vom deutschen Standort aus bei sämtlichen Marketingmaßnahmen unterstützen und in puncto Markendefinition beraten. Dabei will die Kreativschmiede laut eigenen Angaben auch mit den anderen Büros des B-Reel-Netzwerks zusammenarbeiten."Unser Ziel ist es, Here mit maßgeschneiderten Kampagnen und Digitalstrategien auf das nächste Level zu heben und auch im B2C-Bereich bekannter zu machen", sagt, Managing Director der Berliner Dependance. "Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, ein so innovatives Unternehmen unterstützen zu können.""Wir waren von allen Bewerbungen, die wir erhalten haben, beeindruckt”, so, Head of Marketing and Communications bei Here. "Speziell der Pitch von B-Reel hat uns mit seiner strategisch-kreativen Ganzheitlichkeit überzeugen können. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und sind auf den Input des internationalen Kreativpools der Agentur gespannt."Die deutsche Niederlassung von B-Reel gibt es seit Anfang 2013 und wird seit 2016 von Marie-Louise Sadakane geleitet. Zu den Kunden zählen hierzulande unter anderem Google, Zalando, McDonald's und Beats Electronics. Weitere Standorte sind Stockholm, wo die Agentur 1999 gegründet wurde, sowie Los Angeles, New York, London und Barcelona. Die Agentur beschäftigt aktuell rund 180 Mitarbeiter. tt