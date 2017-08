KNSK Simon Hansen ersetzt Benjamin Müller-Grote

Simon Hansen wechselt von Zum goldenen Hirschen zu KNSK Foto: KNSK

Bei der Hamburger Agentur KNSK gibt es einen Wechsel im erweiterten Führungsteam. Nicht mehr an Bord ist der bisherige Management Supervisor Benjamin Müller-Grote. Seine Nachfolge tritt Simon Hansen an. Er kommt von Zum goldenen Hirschen, wo er als Account Director International für Kunden wie Lavera, The Circle at Zurich Airport und PSA Direktbank tätig war.