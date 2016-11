Jung von Matt/Stars Jung von Matt/Sports holt Arne Friedrich und gründet Unit für Persönlichkeitsmarken

Arne Friedrich und Toan Nguyen leiten Jung von Matt/Stars Foto: Jung von Matt

Der nächste ehemalige Fußball-Profi wechselt zu Jung von Matt/Sports: Nach den Gründern und Geschäftsführern Katja Kraus und Christoph Metzelder, die beide einst für Deutschland kickten, heuert nun Arne Friedrich bei den Hamburgern an. Der 37-Jährige übernimmt die Leitung einer neuen Unit innerhalb der Jung von Matt/Sports GmbH: Jung von Matt/Stars geht am 1. Dezember 2016 als Markenberatung für Persönlichkeiten im Sport an den Start.