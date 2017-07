Jung von Matt/Neckar Grundig feiert das Zuhause als schönsten Ort der Welt

Im Spot freut sich der kleine Junge, endlich zu seinem Vater heimzukommen Foto: Grundig

Ob nach einem langen Arbeitstag oder einer langen Reise: Nach etlichen anstrengenden Stunden auf den Beinen gibt es für viele nichts Schöneres, als nach Hause zu kommen. Das gilt offenbar auch für Grundig, denn das Elektro-Unternehmen rückt in seiner neuen internationalen Kampagne genau diese Momente in den Fokus. In dem von Jung von Matt/Neckar entwickelten Auftritt kommt erstmals die neue Botschaft für die internationale Kampagne zum Einsatz: "Machen Sie Ihr Zuhause zum schönsten Ort".