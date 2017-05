Jung von Matt für Sixt Wohin nur mit dem Popel?

Eltern kennen das: Dem Nachwuchs auf der Rückbank ist langweilig, also werden die Untiefen der eigenen Nase erforscht. Die Frage "Wohin mit dem frisch geschürften Material?" ist dabei in der Regel schnell beantwortet. Nicht so bei Sixt.

Mit dem neuen Video "Popel" will sich die Pullacher Autovermietung zur Abwechslung mal nicht in erster Linie als günstig präsentieren. Stattdessen steht das Premium-Sortiment von Sixt im Vordergrund. So handelt es sich auch bei dem Fahrzeug im Spot um einen BMW der Oberklasse.Die Kampagne kommt in erster Linie in sozialen Netzwerken zum Einsatz. Dabei beschränkt sich Sixt nicht nur auf den Heimatmarkt, wie die englischen Titel in dem Video zeigen: Neben Deutschland wird "Popel" auch in Benelux und Spanien gezeigt. Der Spot wurde von der Sixt-Stammagenturkreiert. Produktion und Postproduktion übernahm, ebenfalls Hamburg.Zuletzt war Sixt hierzulande durchaus mal ernsthaft unterwegs: Die Kampagne "Kein Handy am Steuer" sollte über die Gefahren der Smartphone-Nutzung beim Autofahren aufklären. Dafür arbeitete das Unternehmen auch mit prominenten Testimonials zusammen . Wenige Tage später war es dann aber schon wieder vorbei mit der Ernsthaftigkeit: Eine Panne bei der Konkurrenz von Avis schlachtete Sixt genüsslich per Pressemitteilung aus. Der Rivale musste hinterher zähneknirschend zu Kreuze kriechen . ire