Jung von Matt Mey beteiligt sich mit schlüpfrigen Anzeigen an Klimawandel-Debatte

Die Wäschemarke Mey setzt ihre Wertekampagne mit neuen Herbst-/Winter-Anzeigen fort. Auf den wie gewohnt von Jung von Matt entwickelten Motiven stehen die Themen Nachhaltigkeit und Fair-Fashion im Vordergrund, die zum Teil in einen zeitkritischen Kontext gesetzt werden.

"Wer an der Qualität spart, guckt am Ende dumm aus der Wäsche" (Bild: Mey)

"Anspruch hört unter der Gürtellinie nicht auf". (Bild: Mey)

"Kurven ohne Schikane" (Bild: Mey)

Dabei lenken Mey und Jung von Matt den Blick des Publikums auf die fairen Produktionsbedingungen, die bei Mey herrschen: Die Unterwäsche wird überwiegend in Deutschland, Polen und Ungarn hergestellt und die Mitarbeiter erhalten laut Unternehmensangaben einen gerechten Lohn für ihre Arbeit. Wie bereits in mehreren früheren Kampagnen bricht das Unternehemen wieder eine Lanze für die Themen Verantwortungsbewusstsein und soziale Gerechtigkeit in der Modebranche Für die diesjährige Herbst-Winter-Kollektion entwarf die Agentur insgesamt vier Motive, auf denen neben den Models wieder ein doppeldeutiger Spruch steht. Darunter beispielsweise "Anspruch hört unter der Gürtellinie nicht auf" oder "Beschränken Sie die globale Erwärmung nicht nur auf Ihr Schlafzimmer". Im Untertitel finden sich die Attribute "fair produziert", "hochwertig" oder "made in Europa". Zudem ist wieder der Markenclaim "Don't go with less" auf den Plakaten zu finden. Der entspricht dem Leitsatz von Mey: Laut eigenen Angaben sollte "alles, was Menschen direkt am Körper tragen, höchsten Ansprüchen genügen". bre