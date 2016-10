Jung von Matt Jan Harbeck und David Mously kehren zurück / Entscheidung bei Opel naht

Jan Harbeck (l.) und David Mously heuern wieder bei Jung von Matt an Foto: BBDO

Bei der Agenturgruppe Jung von Matt kündigt sich prominente Verstärkung an. Nach Informationen von HORIZONT kommen die beiden renommierten Kreativen Jan Harbeck und David Mously an Bord. Sie standen bis Anfang vorigen Jahres zusammen an der Spitze von BBDO Berlin und sollen nun zu ihrem früheren Arbeitgeber zurückkehren. Die beiden waren bereits vor ihrem Wechsel zu BBDO für Jung von Matt tätig, seinerzeit als Kreativdirektoren im Berliner Büro JvM/Spree.