Jung von Matt Inga Kruttke steigt zur Leiterin Human Resources auf

Zarah Jane McKenzie und Inga Kruttke steigen bei Jung von Matt auf Foto: Jung von Matt

Jung von Matt hat eine neue Personalleiterin: Inga Kruttke, die seit 20 Jahren in der Agentur arbeitet und zuletzt als Head of Business Process Management tätig war, steigt zur Head of Human Resources auf und verantwortet in dieser Funktion alle HR-Themen. Sie folgt auf Meike Runschke, die seit 2014 die Position inne hatte und in Zukunft als freier Coach arbeiten wird.