Joint Venture von Thjnk und Facelift Upljft übernimmt Pixelheimat und Facelift Advertising Services

Die auf Social Media spezialisierte Agentur Upljft erweitert ihr Angebot. Dazu übernimmt die von Jan Honsel geführte Hamburger Firma den Bereich Facelift Advertising Services sowie die Digitalagentur Pixelheimat. Durch die Integration wächst das Team auf rund 50 Mitarbeiter.

Im Zuge des Ausbaus verpasst sich die Agentur zudem eine neue Struktur. Künftig agiert Upljft mit vier Angebotssäulen. Im Bereich Consulting Solutions berät die Firma ihre Kunden hinsichtlich Digital- und Social-Media-Strategien. Bei Product & Content Solutions geht es um die Entwicklung digitaler Produkte wie Websites, Apps, Chatbots und KI-Anwendungen. In der Unit Creative Solutions entstehen Marken- und Werbestrategien sowie Kampagnen. Für die mediale Aussteuerung ist die Einheit Media Solutions zuständig."Die Möglichkeiten ebenso wie die Anforderungen an Social Advertising verändern sich stetig und wir mit ihnen. Künftig können wir dank der dazugewonnenen Expertise von Facelift Advertising Services und Pixelheimat noch vollumfänglichere Lösungen entwickeln - von der Strategie bis zur besten medialen Umsetzung", sagt Geschäftsführer Jan Honsel. Der frühere Pinterest-Manager steht seit dem Frühjahr an der Spitze von Upljft. Die Firma wurde Ende 2015 als Joint Venture von Thjnk und Facelift gegründet. Zu den Kunden zählen Vodafone, Lexus, Steigenberger und Dr. Oetker. mam