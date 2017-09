Joint Venture P&G-Agentur von Mediacom und Pilot heißt Twentyfive

Mehrheitsgesellschafter von Twentyfive ist Mediacom. Die Group-M-Agentur aus dem Hause WPP hält künftig 69,3 Prozent der Anteile am Joint Venture. Die inhabergeführte Hamburger Agentur Pilot ist mit 30,7 Prozent beteiligt. Die neue Agenturmarke ist ab sofort exklusiv für P&G auf dem deutschsprachigen Markt tätig "und steht für die Zusammenarbeit mit allen interessierten Marktpartnern zur Verfügung", heißt es in einer Mitteilung.



Unternehmenssitz vondas von den Geschäftsführern der Gesellschafter(Mediacom) und(Pilot) geführt wird, ist Frankfurt. Zusätzlich wird P&G am Mediacom-Standort Düsseldorf sowie am Stammsitz von Pilot in Hamburg betreut. Für das Joint Venture von Mediacom und Pilot werden zwischen 70 und 80 Leute arbeiten.Procter & Gamble ist nur ein Beispiel für einen Kunden, der sich eine Exklusivagentur schneidern lässt. Vor einigen Jahren hatte schon McDonald's für Aufsehen gesorgt, als der Kreativetat an Leo's Thjnk Tank - ein Joint Venture von Leo Burnett und Thjnk, vergeben wurde. Auch Antoni wurde zunächst als Exklusivagentur für Mercedes-Benz gegründet. Die Agentur öffnet sich allmählich allerdings für weitere Kunden. So setzte Antoni ein Projekt für die Allianz um und kündigte an, eine Customized Acency für Katjes zu gründen . mas