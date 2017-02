Jobs für Werber Agenturen haben ein Drittel mehr Stellen im Angebot als im Vorjahr

Werber sind gefragt wie nie

So viele Jobs hat es in der Werbewirtschaft selten gegeben. Insgesamt 26 Prozent mehr Jobs als im Vorjahr haben Agenturen, Werbungtreibende und Medien 2016 für Werbe-Fachkräfte ausgeschrieben. Ins Gewicht fällt dabei vor allen das 2. Halbjahr 2016, in dem die Zahl der Offerten um 45 Prozent gestiegen ist - in den ersten sechs Monaten lag das Plus nur bei 6 Prozent.