Jimdo Das ist die erste Arbeit von FCB Hamburg für den Website-Baukasten-Anbieter

Jimdo - Mach was Eigenes

Nach wie vor stehen in der Jimdo-Werbung echte Nutzer im Vordergrund. Sie sind in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld zu sehen und arbeiten an ihrem eigenen Webauftritt. Das war schon bei den ersten drei TV-Spots von Jimdo der Fall - diese erzählten pro Commercial allerdings explizit immer nur eine Gründerstory. "Wir stellen Kunden gerne nach vorne - sie sind unsere besten Markenbotschafter", begründet CMOdie altbekannte Strategie. Neu ist jedoch der Claim: Statt "#BuiltWithJimdo" heißt es in der Kampagne nun "Mach was Eigenes".Seine ersten Auftritte hatte Jimdo noch inhouse gestaltet, mit FCB ist nun erstmals eine externe Agentur mit im Boot. "Die weitere Skalierung und die Schärfung unserer Kommunikation waren alleine nicht mehr zu schaffen", erklärt Henze diese Entscheidung. Die Agentur hatte sich im Sommer als einer von über 100 Dienstleistern auf die Suche von Jimdo nach einer erfahrenen Werbeagentur gemeldet und den Zuschlag erhalten. In die Kampagne, die zu Jahresbeginn startet, investiert Jimdo im Jahr 2017 nach eigenen Angaben ein deutlich siebenstelliges Budget.Produziert hat die Spots - Herzstück ist ein 60-sekündiger Onlinefilm -in Hamburg unter Regie von. Für die Mediaplanung und den Einkauf der Werbeplätze zeichnet erstmals die inhabergeführte Berlinerverantwortlich. Die Kampagne startet zeitgleich in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden. Mitte Januar bringt Jimdo die TV-Spots auch nach Österreich. fam