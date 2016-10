Jean-Remy von Matt im Handelsblatt-Interview "Der Wettbewerbsdruck hat uns willfährig gemacht"

Jean-Remy von Matt auf dem Titel des "Handelsblatt Magazins" Foto: Handelsblatt

Starwerber Jean-Remy von Matt hat dem "Handelsblatt Magazin" ein ausführliches Interview gegeben. In dem mit Bildern von seinem neuen Domizil in Berlin auf zehn Seiten präsentierten Gespräch redet der Co-Gründer der Agenturgruppe Jung von Matt neben seinem Ausflug in die Architektur über die Veränderungen in der Agenturbranche. Seiner Zunft stellt der 63-Jährige dabei kein gutes Zeugnis aus.