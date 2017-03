Jahresbilanz 2016 Kolle Rebbe steigert das Honorarvolumen auf rund 35 Millionen Euro

Die Hamburger Agentur Kolle Rebbe freut sich über ein besonders gutes Geschäftsjahr. 2016 konnte die Mannschaft um Co-Gründer Stefan Kolle mit einem zweistelligen Wachstum und einem Rekordumsatz abschließen. Das Honorarvolumen erhöhte sich um 17,5 Prozent auf 34,84 Millionen Euro. Zur Ertragsentwicklung macht die Agentur keine Angaben.

Zur Steigerung des Umsatzes haben unter anderem Aufträge von neuen Kunden wie DAZN beigetragen. Außerdem konnte laut Auskunft von Kolle Rebbe das Geschäft mit Bestandskunden wie Netflix, Rauch Fruchtsäfte und O2 deutlich ausgebaut werden. Für die Telefónica-Tochter betreut die Agentur jetzt beispielsweise auch das digitale Werbegeschäft. Ohnehin wachse der Anteile des mit digitalen Aufgaben erzielten Umsatzes deutlich. Vier von fünf Kunden würden inzwischen in diesem Bereich betreut, teilt Kolle Rebbe mit.Entsprechend hat die rund 300 Mitarbeiter starke Firma personell investiert. "Wir konnten vergangenes Jahr hochkarätige Experten verpflichten und unsere Kompetenzen in Bereichen wie Web Development, Social Media und UX-Design massiv ausbauen", sagt Beratungsgeschäftsführer Andreas Winter-Buerke. Auch in diesem Jahr will die Agentur das digitale Know-how verstärken. Zudem will man sich weiter bei der Entwicklung neuer Produkte und Services engagieren. Dafür wird das auf dieses Feld spezialisierte Team des Ablegers Korefe personell ergänzt. Zusätzlich will die Agentur die Förderung erfolgversprechender Start-ups fortsetzen.Zu den Kunden von Kolle Rebbe gehören Lufthansa, Ritter Sport, Hypo-Vereinsbank, Krombacher und TUI. An der Spitze stehen die Geschäftsführer Stefan Kolle, Stefan Wübbe, Fabian Frese (alle Kreation), Andreas Winter-Buerke (Beratung), Ralph Poser (Strategie) und Kai Müller (Finanzen). mam