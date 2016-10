Jacques Pense Thjnk holt neuen Creative Director von BBDO

Das neue Co-Führungsduo aus Kreativ-Geschäftsführer Michael Ohanian und Client-Services-Director Patrick Hammer bekommt Verstärkung: Mit Jacques Pense hat der Hamburger Standort der Agenturgruppe Thjnk einen vielfach ausgezeichneten Digital-Experten gewonnen.

Pense tritt seinen neuen Posten am 1. November als Creative Director an. An der Seite von Ohanian und Hammer wird er für die Kunden Hagebaumarkt, Rewe und Strato verantwortlich sein.

"Ich freue mich sehr, mit Jacques einen alten Kollegen und Partner gewonnen zu haben", freut sich Ohanian, der mit Pense bereits in der Vergangenheit bei BBDO, Interone und Jung von Matt zusammengearbeitet hatte. "Jacques ist einer der komplettesten Kreativen, die ich kenne. Seine integrierte Denke passt super zu unserem Kunden-Setup."Pense war bis zuletzt in Berlin für BBDO tätig. Zu seinen vorherigen Stationen zählen unter anderem BBDO Düsseldorf und Jung von Matt. Später wechselte er in die Digitalagenturen Razorfish sowie Interone. Pense ist Mitglied im ADC Deutschland und D&AD. Für seine Arbeiten wurde der gebürtige Düsseldorfer vielfach ausgezeichnet, mitunter in Cannes, bei dem ADC und mit einem Grand Prix bei den New York Festivals – bei denen er auch Jury-Mitglied war. ron