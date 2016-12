Internationalisierung Fischer-Appelt eröffnet Büro in New York

Andreas Fischer-Appelt (l.) und der New Yorker Bürochef Alexander Schaper Foto: Fischer-Appelt

Die Agentur Fischer-Appelt ist künftig mit einer Niederlassung in den USA präsent. Mit der Filiale in New York will die Gruppe deutsche Unternehmen bei Kampagnen im US-Markt sowie bei Markteintritten und Produkteinführungen unterstützen. Konkrete Kunden nennt Fischer-Appelt nicht, nur so viel: Zum Kundenstamm in den Vereinigten Staaten zählten namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Pharma- und Konsumgüterbranche, so die Agentur in einer Mitteilung.