IngwerTrink FJR entwickelt Launchkampagne für Schweizer Bio-Drink

Kurz vor Jahresende geht das Schweizer Startup Kloster Kitchen mit einer Kampagne für ein Bio-Getränk auf Ingwer-Basis im deutschen Werbefernsehen an den Start. Entwickelt wurde die Kampagne für IngwerTrink von der Münchner Agentur Fahrnholz & Junghanns & Raetzel (FJR).

Bei IngwerTrink handelt es sich um das erste Produkt des Ende 2014 gegründeten Unternehmens Kloster Kitchen. Die Kampagne bedeutet für die Schweizer den Einstieg in die TV-Werbung. Die Spots gehen ab Ende Dezember auf den Sendern der Pro-Sieben-Sat1-Gruppe on air. Der Zeitpunkt ist nicht ungeschickt gewählt: Ingwer gilt als besonders gesund und wohltuend - und dürfte damit zu Beginn des neuen Jahres das Bedürfnis vieler Menschen nach gesünderer Ernährung bedienen."Für uns als 'Greenhorns' in Sachen TV-Werbung war es absolut essentiell, für den so wichtigen ersten Aufschlag im Fernsehen einen Partner an der Hand zu haben, der nicht nur viel von Food-Inszenierung versteht, sondern auch nachweislich Top-Referenzen in Sachen Verbraucher-Aktivierung mitbringt. Da hat man uns FJR empfohlen – genau der richtige Tipp", erläutert man bei Kloster Kitchen die Wahl von FJR.Bei der Agentur zeichnen(Geschäftsführer Beratung & Strategie),(Geschäftsführer Kreation),(Creative Director Art) und(Beratung) verantwortlich. Produziert wurde der Spot vonin Fürth unter der Regie vonIngwer-Trink ist für 9,90 Euro in der 250-Milliliter-Flache zu haben. Ein Dreierpack kostet 27,90 Euro, sechs Flaschen schlagen mit 52,30 Euro zu Buche. Vertrieben wird der Produkt im eigenen Online-Shop sowie über Partnerunternehmen in der Schweiz und in Slowenien. ire