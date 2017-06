Influencer-Netzwerk Divimove geht unter die Youtube-Vermarkter

Divimove steigt ins Performance-Geschäft auf Youtube ein: Wie die RTL-Tochter heute mitteilt, ermöglicht die Inhouse-Agentur Brandboost by Divimove künftig Werbungtreibenden die Schaltung von Influencer-Kampagnen auf Youtube. Für die Vermarktung holt sich das Unternehmen dazu Peter Gamelkoorn an Bord, der als Head of Performance tätig sein wird.

Gamelkoorn war zuletzt selbstständig und trieb in den Jahren zuvor als Country Manager unter anderem die Expansion von Ebay, E-Darling und Outfittery in die Benelux-Staaten und nach Osteuropa voran. Jetzt soll der Niederländer gemeinsam mit einem internationalen Team aus Sales- und Controlling-Experten den neuen Geschäftsbereich von Brandboost by Divimove aufbauen. Künftig wolle die Agentur ihren Partnern so Idee, Konzept, Strategie, Produktion, passende Influencer und nun auch die Performance aus einer Hand anbieten.In der Vermarktung von Influencer-Kampagnen oder Markenkanälen auf Youtube dürfte die RTL-Tochter bei den Kunden jedenfalls mit großen Reichweiten punkten können: Laut eigenen Angaben bietet Divimove den Werbekunden nicht nur maximale Brand Safety und direkte Kampagnenkontrolle von bis zu 1200 Kanälen des Netzwerks. Insgesamt weist das Unternehmen auch eine monatliche Gesamtreichweite von 1,5 Milliarden Views und 160 Millionen Abonnenten in Deutschland, Spanien, den Niederlanden, Italien, Frankreich und Polen aus."Um sicherzustellen, dass Werbeanzeigen in einem markenkonformen Umfeld platziert werden, genügt es nicht, sich allein auf Algorithmen der Plattformen zu verlassen", sagt, Head of Performance bei Brandboost by Divimove. "Deshalb verfolgen wir einen persönlichen Ansatz: Seit Jahren arbeitet Brandboost mit Europas größtem Influencer-Netzwerk von Divimove zusammen und verfügt über einen direkten Zugang zu über 1200 Youtube-Kanälen aus allen Genres. Dabei kennen wir nicht nur den Content, sondern auch die Persönlichkeiten hinter den Kanälen und verfügen über eine optimale Kontrolle bei Werbeplatzierungen." Werbungtreibenden wolle man so eine sichere Anzeigenauslieferung in einem markenfreundlichen Umfeld und "ohne böse Überraschungen" versprechen.Für die Ausspielung von Pre-Rolls, Display-Bannern und Overlays auf Youtube bietet Brandboost by Divimove den Werbungtreibenden ein breitgefächertes Umfeld aus Themenbereichen wie Food, Beauty, Gaming, Fitness und Tech an. Zu den bekanntesten Kanälen zählen Deutschlands größter Food-Kanal "SallysTortenWelt" mit über eine Million Abonnenten sowie "NikkieTutorials", einem der größten internationalen Beauty-Kanäle mit rund 7 Millionen Abonnenten. tt