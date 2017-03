In eigener Sache Jetzt noch zu den HORIZONT SNOWMASTERS anmelden!

Am 31. März ist es endlich wieder soweit. Dann treffen sich die Top-Player der Branche in Lech Zürs am Arlberg zu den HORIZONT SNOWMASTERS. Wer beim 20. Jubiläum des Events dabei sein möchte, sollte sich zügig

Die Bedingungen für die 20. HORIZONT SNOWMASTERS vom 31. März bis zum 2. April 2017 in Lech Zürs am Arlberg sind perfekt. Nach ergiebigen Schneefällen zum Jahresstart sind es schon knapp über 190 cm - und zum Wochenende soll es noch einmal über 20 cm Neuschnee geben.

HORIZONT Snowmasters 2016

Teilnehmer, die im Robinson Club Alpenrose Zürs untergebracht sind, erwartet zum 20. Jubiläum diesmal ein ganz besonderes Eventprogramm. Wer möchte, kann schon am Freitag mit ersten Schwüngen im Schnee starten, bevor beim Après-Ski mit Radio7 das Wochenende eingeläutet wird. Bei der Welcome-Night werden die Gäste in die virtuelle Welt von PlayStation gebeamt, bevor es am Samstag beim SNOWMASTERS-Race powered by BRIDGESTONE live zur Sache geht! Wer die Arlberger Winterwelt gerne entspannt auf 4 Rädern erkunden möchte, für den gibt es eine Driving-Experience mit Land Rover und Jaguar. Als großes Highlight gibt es in diesem Jahr Heliflüge mit Wucher Helicopter. Bei der Champions-Night wird die Band GLOW mit Special Guests Alex Auer und Ralf Gustke für ordentlich Partystimmung sorgen.Die Teilnehmerliste ist schon prall gefüllt mit Entscheidern aus unterschiedlichsten Branchen und Firmen wie Adlicious, Roller, Getty Images, AS&S-Radio, Philip Morris, Check24, Yahoo, Tschibo, SanofiAventis, FalkenTyre und Sport1Media. Weitere Tickets können unter www.horizont-snowmasters.com gebucht werden. hor