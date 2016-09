Imagekampagne Thjnk rückt "Hidden Champion" Viega ins Licht von Allianz Arena und Pentagon

Viega wirbt in seiner Anzeigenkampagne auch mit der Münchner Allianz Arena Foto: Viega

Die Freiheitsstatue in New York, das Pentagon in Washington, D.C. und die Allianz Arena in München haben eine Sache gemeinsam: Bei allen drei Monumenten hat das Installationstechnikunternehmen Viega seine Finger im Spiel. Gemeinsam mit der Agentur Thjnk rückt der "Hidden Champion" aus dem Sauerland seine imposanten globalen Referenzen nun in den Mittelpunkt einer Anzeigenkampagne zur neuen Markenpositionierung.