Ikea Wie Thjnk den "längsten Kleiderschrank der Welt" inszeniert

Bei Duplo war es über Jahre die "längste Praline der Welt". Gemeinsam mit Stammbetreuer Thjnk Hamburg feiert Ikea jetzt den "längsten Kleiderschrank der Welt": Im Zuge der in der vergangenen Woche gestarteten "Bedroom Storage"-Kampagne (siehe TV-Spot unten) bringt das Duo mit einem langen PAX-Plakat Ordnung in den Stuttgarter Hauptbahnhof - und zeigt, wie man aufmerksamkeitsstarke OOH-Werbung macht.

IKEA Werbung: TV-Spot "Schon in Ordnung"

Der Auftritt steht unter dem Motto "Schon in Ordnung" (Bild: Thjnk)

Die ungewöhnliche Plakataktion ist Teil der aktuellen "Bedroom Storage"-Kampagne von Ikea (Bild: Thjnk)

"PAX-Catwalk" nennen Ikea und Thjnk das Plakat, das auf beiden Seiten die kompletten 110 Meter des Durchgangs von der Halle zu den Gleisen am Stuttgarter Hauptbahnhof abdeckt. Unter dem Kampagnenmotto "Schon in Ordnung" zeigen zahlreiche aneinandergereihte Motive die PAX-Module und sollen verdeutlichen, dass man mit den Schränken von Ikea "nicht nur schneller im Alltag ist, sondern auch zum Zug kommt", wie es in der Mitteilung der Agentur heißt. Dabei entsteht für die täglich rund 248.000 Passanten der Eindruck, als würden sie an einem riesigen Kleiderschrank entlang laufen.Die Plakate werden bis Ende Juli am Stuttgarter Hauptbahnhof zu sehen sein. Bei Thjnk zeichnen(Executive Creative Director),(Creative Art Senior),(Creative Art Junior),(Creative Director Copy) sowie(Creative Copy Junior) für die Kreation verantwortlich. Die Postproduktion übernahm. Verantwortliche Mediaagentur ist. tt