Ikea Anomaly gewinnt globalen Nachhaltigkeits-Etat

Bild: Grabarz & Partner Mehr zum Thema "Offen für Neues" Grabarz & Partner inszeniert Ikea-Filiale in Kaarst als Hort der Nachhaltigkeit

Claudia Willvonseder. Fabian Berglund, Executive Creative Director bei Anomaly, ergänzt: "Mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das das 'Democratic Design' erfunden hat, ist nicht nur eine großartige Chance für Anomaly, sondern für mich als Schweden auch ein Traum, der wahr wird." tt

Die Kreativagentur hat sich in einem Pitch, der seit Februar dieses Jahres lief, gegen mehrere Wettbewerber durchgesetzt und betreut das Mandat für die nächsten drei Jahre. Anomaly soll von der niederländischen Metropole aus Kampagnen und Werbeplattformen sowohl für B2B als auch für B2C entwickeln, die in sämtlichen Märkten zum Einsatz kommen sollen.Dabei soll die Agentur auch eng mit den regionalen Ikea-Agenturen wie Mother (UK), Forsman & Bodenfors (Schweden) und Thjnk (Deutschland) zusammenarbeiten. Laut "AdAge" ist es das erste Mal , dass Ikea einen globalen Kommunikationsauftrag an eine Agentur vergibt. Thematisch soll dabei stets das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen."Mit Anomaly haben wir einen Kreativpartner gefunden, der einen integrierten Ansatz in unsere globale und lokale Kommunikation hineinbringt", sagt Ikea-Marketingchefin