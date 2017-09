IT-Beratungen Accenture bündelt Kräfte am Standort Hamburg

Moritz Hagenmüller führt die Geschäfts von Accenture in Hamburg Foto: Accenture

Die IT-Beratung Hamburg bezieht einen neuen Firmensitz in Hamburg. Die Repräsentanz im Esplace-Gebäude an der Alster wird zugleich auch neue Heimat für die Tochteragentur D-Group und das mit Microsoft betriebene Joint Venture Avanade. Die Digitalagenturgruppe Sinner Schrader, die seit Anfang dieses Jahres ebenfalls zu Accenture gehört, zieht dagegen nicht mit ein. Sie bleibt an ihrem bisherigen Sitz im Ortsteil Ottensen.