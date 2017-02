ING-DiBa Dirk Nowitzki feiert witziges Comeback in neuem TV-Spot

Mitte Dezember gab VCCP Berlin sein Werbedebüt für den Neukunden ING-DiBa. Während Dirk Nowitzki im letzten TV-Spot eine Pause bekam, ist das Dauertestimonial der Kreditbank jetzt wieder dabei - und bewirbt in einer witzigen Nebenrolle den Autokredit der ING-DiBa.

ING-DiBa Autokredit



Bild: Screenshot Youtube Mehr zum Thema ING-DiBA Das ist die erste Kampagne der neuen Leadagentur VCCP

In dem TV-Spot bekommt eine junge Frau, die offensichtlich gerade ihren Führerschein in der Tasche hat, bei einem Familienessen reichlich Tipps für das erste Auto: Sicher muss er sein, von einer guten Werkstatt geprüft, praktisch und am besten sollte er auch noch gut aussehen. Während alle im Restaurant noch durcheinanderreden und auch Basketballstar Nowitzki seinen witzigen Mini-Auftritt hat, hat die Protagonistin längst Nägel mit Köpfen gemacht - dank des Autokredits der ING-DiBa.Mit dem neuen Flight will das Unternehmen gemeinsam mit der neuen Leadagentur VCCP seine Kunden und deren Bedürfnisse konsequent in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Die Botschaft des Spots: Mit dem schnell verfügbaren und günstigen Autokredit der ING-DiBa kann man sich das Auto kaufen, das man haben möchte.Neben dem TV-Spot auf reichweitenstarken Senden kommen auch Printanzeigen, Mailings, Social-Media-Maßnahmen, Online-Clips und Display-Banner zum Einsatz. Produziert wurde das Commercial von, Regie führte. tt